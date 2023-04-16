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Фото дня. Мешканці села на Чернігівщині посвятили паски в зруйнованій церкві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Фото дня. Мешканці села на Чернігівщині посвятили паски в зруйнованій церкві
У Вознесенській церкві росіяни влаштували штаб і склад боєприпасів
Фото: Reuters

Лукашівка перебувала під російською окупацією 21 день

Мешканці села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити паски до церкви, зруйнованої війною. Фоторепортаж із храму зробило агентство Reuters.

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Село перебувало під російською окупацією 21 день, його звільнили наприкінці березня. У Вознесенській церкві росіяни влаштували штаб і склад боєприпасів. Після звільнення села від росіян в церкві були виявлені тіла розстріляних людей.

У липні громада проголосувала перехід до Православної церкви України.

Нагадаємо, російські війська з артилерії обстріляли храм у Нікополі – поранені двоє людей. 

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що під час масованої російської атаки пошкоджена церква у Комишувасі.

Також ЗСУ повідомляли, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.

Теги: президент Володимир Зеленський українці церква громада звільнення росіяни

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