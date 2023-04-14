Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)

Ймовірність ракетної атаки РФ по території України на Великдень є високою

Українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу

На Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. При цьому українські сили ППО готові відбивати ракетні удари противника. Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

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За словами генерал-лейтенанта, від окупантів очікується все, що завгодно.

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«У нас готується система ППО. Ми вживаємо заходів щодо її маневру, висування на ті чи інші напрямки. Ворог не залишив своїх підступних задумів. Але головне – ми готові до нівелювання його дій та зменшення його влучень», – сказав Сергій Наєв.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що його підлеглі зроблять усе, щоб ворог не завадив українському народу відсвяткувати Великдень.

Зазначимо, в ніч з 8 на 9 березня російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Про це свідчать дані місцевих військових адміністрацій.

Нагадаємо, триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 квітня.