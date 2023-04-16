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Росіяни вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополi, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни вдарили з важкої артилерії по храму в Нікополi, є поранені
У результаті обстрілу храму поранено двох людей
фото з відкритих джерел

Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків

Російські війська з артилерії обстріляли храм у Нікополі – поранені двоє людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Росіяни вкотре підтвердили, що в них немає нічого святого. З важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей. 57-річний чоловік – на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка – госпіталізована», – написав він у телеграмі

Окрім храму, за його даними, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач, чотири господарчі споруди, ще одна – знищена.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що під час масованої російської атаки пошкоджена церква у Комишувасі.

Раніше в ЗСУ повідомляли, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.

Теги: церква українці Володимир Зеленський президент жінка чоловік росіяни

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