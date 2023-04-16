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У Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі (фото)
У церкві в цей момент не проводили службу
фото: ДСНС

Окупанти, прикриваючись спотвореними ідеями православʼя руйнують, знищують та паплюжать найсвятіше

Сьогодні, 16 квітня, у Великодню ніч російські терористи завдали ракетного удару по Запорізькому району. Поцілили в церкву. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч», – зазначив голова місцевої ОВА Юрій Малашко.

Крім того, в  обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу.

«На цих кадрах – зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя. Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності «руского міра», що прикриваючись спотвореними ідеями православʼя руйнують, знищують, паплюжать найсвятіше», – зазначили в ДСНС.

У Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі (фото) фото 1

Раніше в ЗСУ повідомляли, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.

Теги: Великдень 2023 окупанти війна церква Запоріжжя

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