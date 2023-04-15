Чоловік помер під час сутички біля храму. Як його оббрехала Московська церква

Пресслужба УПЦ МП поширила неправдиве повідомлення

На Вербну неділю, 8 квітня, у селі Липовець Кагарлицької громади Київщини трапилася трагедія – біля місцевого храму помер чоловік. На подвір’ї церкви саме була штовханина. Громада ухвалила рішення про перехід парафії до Православної церкви України. Проте представники Московської церкви не давали вірянам зайти у храм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом, пресслужба УПЦ МП поширила повідомлення – померлий чоловік, «викрикуючи погрози, що нас повісить, почав тягти за хреста, ... після чого впав на асфальт і помер у конвульсіях».

Донька покійного, Анна Натикач, спростувала заяву Московської церкви. Жінка написала – у батька просто не витримало серце.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Священник Каліка Василь Васильович(УПЦ МП) з 1998 року служив у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Липовець, який був збудований задовго до його приїзду. Наша родина поважала цього священика та всіляко підтримувала, як тільки він зі своєю родиною переїхав до нашого села.

На попередніх зборах громада села прийняла рішення про перехід від УПЦ МП до ПЦУ, отець Василь відмовився підтримати в такому рішенні громаду, та продовжував служити в церкві, так як вважав за потрібне для себе.

Коли документи були готові, в храм Різдва Пресвятої Богородиці села Липовець було призначено нового настоятеля.

Громада знову зібралася біля церкви та просили священника Каліку Василя віддати ключі і впустити нового настоятеля та людей до церкви. Тоді він і показав своє справжнє єство.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він міг спокійно передати ключі новому настоятелю, але ж ні! На збори до церкви з'їхались його поплічники з інших храмів УПЦ МП. У громади села це викликало обурення. Московські священники стали біля дверей церкви співати своїх пісень, не пускаючи нового настоятеля», – пише Анна Натикач

За словами жінки, почалася штовханина, під час якої її батько не міг стояти осторонь, підійшов до входу в церкву, де відбувалось все дійство, та через хвилювання та переживання його серце не витримало. Священники УПЦ МП не звернули на це ніякої уваги, а продовжували відстоювати своє співаючи молитви.

«Коли колотнеча закінчилась, віруючі прихожани УПЦ МП почали розпускати плітки про те, що наш батько, Натикач Володимир, вирвав хреста з рук одного із священників і в той же час впав у конвульсіях та помер, хоча на усіх відео видно, що смерть нашого батька була раптова, без ніяких конвульсій. Його серце не витримало ще одного інфаркту. Не маючи ніяких доказів, вони просто осквернили батькову пам'ять, остаточно втративши совість. Очевидці, які були присутні при цьому найближче, кажуть, що під час всієї штовханини хреста ненавмисне хтось вибив із рук одного зі священників УПЦ МП. І хто був там із громади села знають, що це зробив не наш батько. Отець Василь Каліка, недослухавшись до правди від громади, а слухаючи тільки прихильників УПЦ МП, для того щоб остаточно залякати прихожан ПЦУ, дав брехливий коментар про нашого батька на всю країну і не тільки», – пояснила донька покійного.

Коли все ж громаді села вдалося зайти до церкви, пише Анна Натикач, люди були шоковані від побаченого. У церкві не залишилось нічого – ні цінного, ні безцінного.

«Василь Каліка залишив в церкві голі стіни. Хоча це все було надбанням та дарунками церкві, а не йому особисто. Простими словами – він обікрав сільську церкву», – стверджує жінка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра приносила Українській православній церкві Московського патріархату щонайменше десятки мільйонів гривень обігу на рік.

Раніше повідомлялося, що після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило фото того, що після себе залишили представники УПЦ МП.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври

Читайте також: