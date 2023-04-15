Як знайти найближчий храм української церкви: інструкція від ПЦУ

У мобільному застосунку є вся інформація про Православну церкву України

З’явилася інтерактивна карта храмів Православної церкви України

Православна церква України створила мобільний застосунок «Моя церква». Він доступний в App Store і Google Play. За допомогою застосунку можна знайти найближчі храми помісної української церкви. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

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«Оскільки багато вірних через воєнне вторгнення росії нині вимушено виїхали в інші регіони, зараз нам нерідко ставлять запитання: як знайти найближчий храм помісної Православної церкви України?» – розповіли в ПЦУ.

На карті в застосунку позначені храми Православної церкви України, а увімкнувши GPS, можна визначити відстань до кожного з них і знайти найближчий до вас.

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Карта застосунку продовжує наповнюватися, адже багато храмів переходять з УПЦ (МП) до ПЦУ.

У застосунку «Моя Церква» також можна знайти календар церковних свят, молитовник, а в онлайн-чаті зі священником можна поспілкуватися на теми духовного життя.

Застосунок «Моя Церква» доступний до завантажування:

Раніше СБУ дала поради українцям перед Великоднем.

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Сили оборони наразі не фіксують активної підготовки ворога до обстрілів на Великдень. Водночас українцям задля власної безпеки слід уникати масових скупчень.

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