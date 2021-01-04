Психологи оцінили вплив котів на роботу господарів на дистанційці

Робота вдома з домашнім улюбленцем покращує наше самопочуття, каже психолог

Британські психологи оцінили вплив кішок на роботу їх господарів на дистанційній роботі. Як з'ясувалося, їх наявність у будинку позитивно позначається на дистанційній роботі співробітників, оскільки вихованці допомагають їм позбутися від стресу і підіймають настрій. Про це пише The Mirror.

Автори дослідження провели опитування серед 700 працюючих з дому власників кішок. 63% з них розповіли, що кішка їх заспокоювала, 56% зізналися, що стали відчувати себе менш самотньо.

Також більша частина респондентів (53%) відзначили, що їм підіймало настрій, коли вони бачили, як кішка робить щось веселе. За їх словами, це надихало їх і додавало сил. Крім того, деякі звикли розмовляти з вихованцями і обговорювати з ними робочі проблеми.

Одна з фахівців Джина Ейкерс порадила обладнати місце для кішки поруч з працюючим господарем, щоб вона завжди могла його бачити. Крім того, для неї потрібно створити умови, щоб вона могла знайти для себе заняття, не відволікаючи при цьому господаря від роботи.

Психолог Джо Хеммінгс вказав, що близькість домашніх тварин створює у їх власників почуття «нормальності і життя», що, своєю чергою, заспокоює вихованців і знижує рівень стресу у них. Спеціаліст зауважив, що тварини, ймовірно, і самі стали щасливішими, оскільки тепер їм не доводиться довго чекати своїх господарів з роботи.

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