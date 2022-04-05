Зеленський про запізнілу реакцію світу: це розриває серце кожному українцю

Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів з нашої землі, заявив президент.

Санкційна відповідь Росії на масове вбивство цивільних має бути нарешті потужною, однак вона є запізнілою. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Невже треба було дочекатися такого (масового убивства мирних мешканців), щоб відкинути сумніви й нерішучість? Невже треба було сотням наших людей загинути в муках, щоб деякі лідери Європи нарешті зрозуміли, що російська держава заслуговує на максимально жорсткий тиск? – заявив він. – Це розриває серце кожному українцю. Це розриває мені серце. Бо тільки зараз ми чуємо від усіх світових лідерів заяви, які мали б прозвучати давно, коли все було вже абсолютно зрозуміло».

Зеленський наголосив: Україна має отримати всю необхідну зброю, щоб швидше вигнати окупантів з нашої землі, звільнити наші міста.

«І якби ми вже отримали те, чого потребуємо, – всі ці літаки, танки, артилерію, протиракетну й протикорабельну зброю, ми змогли б урятувати тисячі людей. Я вас не звинувачую – я звинувачую тільки російських військових. Але ви б могли допомогти, – зазначив він. – Я продовжу говорити це в очі всім, від кого залежить рішення про зброю для України».

Нагадаємо, за весь час російсько-української війни, з 24 лютого, представники військового командування збройних сил РФ лише двічі оголошували втрати особового складу угрупування військ, що веде бойові дії на території нашої держави. Незважаючи на так звану офіційну російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів.