Зеленський звернувся до влади Нідерландів: «Україна потребує зброї перемоги»

Президент Володимир Зеленський розчарований тим, що світ потрохи звикає до російсько-української війни, сприймаючи новини з України як рутину

Президент України продовжив звертатися до світових лідерів. Після звернення до влади Австралії Володимир Зеленський в онлайн-режимі виступив перед парламентарями та урядовцями Королівства Нідерланди.

Зеленський нагадав, що Друга світова війна так само починалася із трагедії однієї країни, а вже потім були «трагедія Роттердаму, бомбардування Лондона».

У своєму виступі президент України торкнувся теми світової реакції на російсько-українську війну: «Люди починають звикати, світ адаптувався до війни – і пропускає новини про неї, звикаючи до інформації про нові ракетні удари, нові бомбардування українських міст».

Зеленський зазначив, що щоденні повідомлення про кількість зруйнованих будинків, обстріляних міст, громад уже не викликають у світу емоцій. «Для багатьох війна в Україні стає рутиною, на жаль», – констатував зміну ставлення до військових дій глава держави.

Президент України згадав, як рашисти викрадають, вивозять дітей із тимчасово захоплених українських населених пунктів, порівнявши їхні дії зі звірствами нацистів під час Другої світової війни. Зеленський зазначив, що для України питання визволення цих дітей є справді страшними, «а для декого це – рутина, на яку не варто навіть звертати увагу».

«Ми зараз знаходимося у такому моменті, коли потрібно діяти ще швидше, ще потужніше, ніж протягом першого місяця війни», – наголосив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський визнав факт зґвалтувань українських жінок російськими окупантами, нагадав також про розграбування українських осель у тимчасово захоплених містах і селах.

Президент України нагадав про збитий російськими окупантами ще 2014 року малайзійський «Боїінг», який летів саме з території Нідерландів, заявивши, що усіх росіян, причетних до війни, до військових злочинів треба покарати. Зокрема, через Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Зеленський звернувся до парламентарів та урядовців Нідерландів, закликавши їх посилити санкції проти Росії, щоб та не мала ресурсів для війни проти України. «Закрийте порти для російських суден, разом із іншими країнами Євросоюзу припиніть будь-яку торгівлю (з Росією – ред.), готуйтеся швидше відмовитися від використання російських енергоносіїв», – попросив Нідерланди президент України.

Верховний головнокомандувач Збройних сил подякував нідерландській владі за допомогу, але наголосив, що Україні потрібні не тільки «Стінгери» чи «Панцерфаусти», а й зброя перемоги, за допомогою якої наші війська зможуть деблокувати українські міста, оточені та захоплені рашистами, зможуть вигнати окупантів з української землі.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський майже кожного дня звертається до парламентів та урядів країн світу.

Учора, 30 березня, президент України закликав владу Норвегії закрити порти для російських суден і допомоги Європі позбутися нафтогазової залежності від Росії.

Сьогодні зранку Зеленський запросив австралійських парламентарів долучитися до відбудови України, портів та міст, зруйнованих російськими загарбниками.