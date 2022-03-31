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    Відновити порти та деякі міста. Зеленський звернувся до Австралії із пропозицією

    Зеленський: Більше сотні торговельних суден під різними прапорами заблоковано Росією у наших портах - Відновити порти та деякі міста. Зеленський звернувся до Австралії із пропозицією
    Зеленський: Більше сотні торговельних суден під різними прапорами заблоковано Росією у наших портах
    фото: ОФфіс президента

    «Я вдячний Австралії за двопартійну підтримку нашого захисту від загарбників»

    Президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Австралії та запросив владу держави придивитися до південних регіонів України, до узбережжя Чорного та Азовського морів та взяти участь у відбудові цих регіонів.

    «Відновлення наших портів, розвиток таких міст, як наприклад Херсон, який сьогодні виборює свою свободу, відновлення морської галузі України може бути для вас особливим внеском у стабільність після цієї страшної війни. Разом із принциповим захистом вільного мореплавства, це поверне силу давнім, але таким вірним словам: хто здатний захистити свободу на морі, той здатний захистити свободу у світі. Вірю, що ви це можете!», закликав Зеленський.

    Очільник держави також висловив сподівання, що українська громада Австралії доєднається до цієї спільної роботи.

    Також президент заявив, що лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки. «Як і в укріпленні нашої антивоєнної коаліції, яка зараз працює над поверненням миру в Україну», додав він.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Австралії оголосило перший санкційний список великих російських корупціонерів, активи яких буде заморожено.

    Кілька днів тому влада Австралії запровадила нові санкції проти російських пропагандистів, а також проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Відновити порти та деякі міста. Зеленський звернувся до Австралії із пропозицією