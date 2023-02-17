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Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси Akeron
фото ілюстративне

У рамках військової допомоги Україні передали неназвану кількість ПТРК MMP та ракет до них

Не афішуючи цього, Франція постачала українським Збройним силам протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Missile Moyenne Portеe, також відомі як MMP або Akeron MP. 

Про це заявив віце-президент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо, передає Оpexnews.

Віце-президент зазначив, що у рамках військової допомоги Україні передали неназвану кількість цих ПТРК та ракет до них. Хоча раніше про це не повідомляли публічно.

«Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані AKERON добре виконують свої завдання», – заявив Жан-Луї Тьєріо.

Akeron MP – це легка багатоцільова ракета, яка важить приблизно 15 кг і має дальність ураження понад 4000 метрів. Комплекс має відносно легку вагу та компактні розміри, тому із Akeron MP може працювати розрахунок із кількох піхотинців. Також ракету можна запускати із транспортних засобів. Ракета використовує систему наведення «вистрілив і забув». Тобто військовому достатньо навести ракету на ціль і вистрелити.

Інфрачервона оптична система самонаведення ракети дозволяє їй наводитися на ціль автономно та без додаткового введення. Тому військовий може покинути вогневу позицію одразу після запуску. Akeron MP оснащений волоконно-оптичним з’єднанням із пусковою установкою, що забезпечує так званий режим «людина в мережі», у якому ракета запускається без наведення на конкретну ціль.

Зображення у ГСН передається по оптико-волоконному кабелю оператору, який потім може спостерігати за цільовою зоною, наводити ракету на певну ціль, змінювати цілі під час польоту або переривати процес стрільби. Користувач може навіть вибрати певну цільову точку на вибраній цілі. Телевізійний канал керування ракетою дозволяє ракеті вражати цілі за перешкодами, а у випадку важкоброньованих цілей, таких як основні бойові танки, виконувати профіль польоту «атака зверху», коли ракета вражає тоншу верхню броню цілі.

Універсальність ракети додатково посилюється завдяки застосуванню тандемної бойової частини. Це дозволяє ракеті ефективно вражати широкий спектр цілей на полі бою, включаючи важкі та середні танки, оснащені динамічним захистом, бетонні укріплення та інші споруди, човни та піхоту на відкритій місцевості. Також ракета оснащена системою запуску зі зниженою віддачею, яка зменшує сигнатуру запуску та дозволяє запускати ракету із закритого простору, наприклад, із приміщення, що надзвичайно важливо в умовах міського бою.

До слова, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України.  Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах  населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і  Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

Теги: Франція війна ЗСУ Україна

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