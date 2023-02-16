Франція та Китай мають «однакову мету» щодо України



Зустріч Макрона з міністром закордонних справ КНР закінчилася черговим «занепокоєнням»

Голова МЗС Китаю Ван І зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення поточних питань, втім Україна була на порядку денному двох посадовців. Про це пише CNN .

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«Китай цінує ту роль, яку відіграє Франція як незалежна велика держава», — заявило китайське посольство після зустрічі Вана з Макроном у Єлисейському палаці.

«Сторони всебічно обмінялися думками щодо українського питання. Ван І підкреслив, що в цьому питанні Китай наполягає на об’єктивності та завжди намагається сприяти миру та здійсненню переговорів», – йдеться у заяві посадовців КНР з акцентуванням на том, що Китай «готовий співпрацювати з Францією та рештою міжнародного співтовариства для вивчення політичних засобів вирішити питання, щоб якомога швидше досягти припинення вогню та завершення війни».

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Нагадаємо, що раніше журналісти з’ясували: попри міжнародні санкції та експортний контроль, Китай надає технології, які потрібні російським військовим для ведення війни в Україні.