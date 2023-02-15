Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь

Ризик стати заручниками зростає з кожним днем, особливо для американців

Сполучені Штати, Канада і Франція закликали своїх громадян виїхати з Росії та Білорусі. Приміром, Канада зробила це із формулюванням «через довільне застосування місцевих законів та війну між Росією та Україною».

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Чому вище зазначені країни звернулися до своїх громадян із таким закликом саме зараз і чи є ці заклики передвісником ескалації бойових дій? «Главком» спитав про це у дипломатів та експертів з міжнародних відносин.

«Головна мета путінського режиму – набрати побільше заручників»

«Вони не хочуть ризикувати людьми. Нині головна мета путінського режиму у відносинах із Заходом – це набрати побільше заручників, яких потім можна обмінювати на те, що їм потрібно. Ця тактика не є новою, але вона є дієвою щодо впливу на політичні рішення. Для Заходу людське життя – це цінність, а для РФ – статистика», – зазначає Володимир Огризко.

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На думку Огризка, це не пов’язано із новим засіданням у форматі «Рамштайн».

«Власне, те, що на ньому відбувається, є прогнозованим і нічого нового не буде: навіть якщо нам пообіцяють інші види озброєнь чи способи доставки. Тому навряд варто проводити паралелі з «Рамштайном»», – додає експерт.

«Заклики покинути Білорусь означають, що там небезпечно»

Павло Клімкін пояснює такі заклики оцінкою безпекової ситуації навколо Білорусі.

«У кожного міністерства закордонних справ є певні процедури і доречність їх проведення базується не лише на інформації зовнішньополітичних відомств. Є обмін інформацією зі спецслужбами, з міністерствами оборони. Заклики від різних країн до своїх громадян із проханням покинути Білорусь означають, що МЗС цих країн вбачають підвищені ризики», – зазначає екс-міністр.

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«Це пов’язано загалом із логікою підняття ставок російським режимом, з можливістю використовувати будь-які опції для наступальних операцій або провокацій», – додає Клімкін.

«Лукашенко може зробити іноземців цапами-відбувайлами»

По-перше, підкреслює Богдан Яременко, усі розуміють, що Білорусь є союзником Росії, якщо говорити юридичною мовою – співучасником військових злочинів проти України.

«По-друге, Олександр Лукашенко є залежним і не зможе, у разі серйозних наполягань Путіна, уникнути того, чого, власне, зараз усі очікують – чергового витка загострення, активізації військових дій з боку РФ. Розуміючи, що спроможність України давати відсіч зростає, іноземні уряди моделюють розвиток подій і бачать, що у разі жорсткої відповіді з боку України, Лукашенко може зробити іноземців, які проживають на території Білорусі, мішенню, цапами-відбувайлами. На них і білоруська і російська влада можуть виміщати свій гнів. За таких обставин іноземні уряди не можуть дозволити своїм громадянам залишатися на території Білорусі», – зазначає Яременко.

«Особливо ризикують громадяни США з російським паспортом»

Олександр Хара зазначає – МЗС США, Канади та країн Євросоюзу бачать, що у Росії та Білорусі зростають ризики для іноземних громадян.

«У першу чергу це стосується громадян Сполучених Штатів: ми пам’ятаємо історію, як російська влада взяла у заручниці американську баскетболістку Бріттні Грайнер. У Росії вона відбувала покарання за статтею про контрабанду наркотиків – я впевнений, у цій історії не все чисто. Це було схоже на взяття у заручники для подальшого торгу», – зазначає експерт.

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Американську баскетболістку Бріттні Грайнер затримали у лютому 2022 року у Шереметьєво. Слідство стверджує, що у багажі Грайнер під час обшуку знайшли картриджі для вейпу з гашишною олією. Спортсменка визнала це, але заявила, що ввезла заборонену речовину до Росії ненавмисно. Вона запевняє, що збирала речі у стані стресу і забула, що поклала до сумки картриджі. Грайнер також наголосила, що це були картриджі з наркотичною речовиною виключно для особистого користування. 9 лютого її обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута.

У США, за словами Хари, чудово розуміють, що Росія здатна на вчинки, що становлять загрозу для американських громадян, і що вони не зможуть захистити американців, поки ті перебувають на території Росії, оскільки ця країна не є демократичною державою.

«МЗС різних країн спостерігають мобілізацію, параною, яка панує у російському суспільстві, ненависть щодо українців і американців – у їхній системі координат саме США нацьковує «забывшихся русских», як називає українців кремлівська пропаганда, на Росію. Антиамериканська риторика зашкалює і все це дає підстави припускати, що громадянам США загрожує у Росії небезпека», – зазначає експерт.

Особливо ризикують громадяни США, які мають ще й російський паспорт, адже американська сторона не зможе їх захистити у разі, якщо російська влада їх мобілізує.

«Ми бачили чимало випадків, коли іноземних громадян в РФ ні за що кидали у в’язницю, а потім вони не знаходили звідти іншого виходу, крім як через «Вагнер». Для Росії ані паспорт, ані правові норми не мають жодного значення. Тож заклик виїхати – це спроба попередити можливі проблеми у зв’язку із можливою ескалацією з боку РФ. Ми чули і про можливий заколот і переворот у Молдові, тривожні новини надходять із Косово. РФ може спробувати ще більше накалити ситуацію, – додає Олександр Хара. – До слова, виїхати з Росії та Білорусі не так просто, бо щодо них запроваджена безпольотна зона над європейськими країнами. Виїхати можна або машиною, або морським транспортом».

Наталія Сокирчук, «Главком»