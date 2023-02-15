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Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь

Наталія Сокирчук glavcom.ua
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
Путін і Лукашенко можуть використати іноземних громадян як заручників, щоби тиснути на владу їхніх країн
колаж: glavcom.ua

Ризик стати заручниками зростає з кожним днем, особливо для американців

Сполучені Штати, Канада і Франція  закликали своїх громадян виїхати з Росії та Білорусі. Приміром, Канада зробила це із формулюванням «через довільне застосування місцевих законів та війну між Росією та Україною».

Чому вище зазначені країни звернулися до своїх громадян із таким закликом саме зараз і чи є ці заклики передвісником ескалації бойових дій? «Главком» спитав про це у дипломатів та експертів з міжнародних відносин.

«Головна мета путінського режиму – набрати побільше заручників»

Володимир Огризко
Міністр закордонних справ України у 2007−2009 роках, керівник Центру дослідження Росії

«Вони не хочуть ризикувати людьми. Нині головна мета путінського режиму у відносинах із Заходом – це набрати побільше заручників, яких потім можна обмінювати на те, що їм потрібно. Ця тактика не є новою, але вона є дієвою щодо впливу на політичні рішення. Для Заходу людське життя – це цінність, а для РФ – статистика», – зазначає Володимир Огризко.

На думку Огризка, це не пов’язано із новим засіданням у форматі «Рамштайн».

«Власне, те, що на ньому відбувається, є прогнозованим і нічого нового не буде: навіть якщо нам пообіцяють інші види озброєнь чи способи доставки. Тому навряд варто проводити паралелі з «Рамштайном»», – додає експерт.

«Заклики покинути Білорусь означають, що там небезпечно»

Павло Клімкін
Міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках

Павло Клімкін пояснює такі заклики оцінкою безпекової ситуації навколо Білорусі.

«У кожного міністерства закордонних справ є певні процедури і доречність їх проведення базується не лише на інформації зовнішньополітичних відомств. Є обмін інформацією зі спецслужбами, з міністерствами оборони. Заклики від різних країн до своїх громадян із проханням покинути Білорусь означають, що МЗС цих країн вбачають підвищені ризики», – зазначає екс-міністр.

«Це пов’язано загалом із логікою підняття ставок російським режимом, з можливістю використовувати будь-які опції для наступальних операцій або провокацій», – додає Клімкін.

«Лукашенко може зробити іноземців цапами-відбувайлами»

Богдан Яременко
Народний депутат України, фракція «Слуга народу», екс-консул України у Стамбулі

По-перше, підкреслює Богдан Яременко, усі розуміють, що Білорусь є союзником Росії, якщо говорити юридичною мовою – співучасником військових злочинів проти України.

«По-друге, Олександр Лукашенко є залежним і не зможе, у разі серйозних наполягань Путіна, уникнути того, чого, власне, зараз усі очікують – чергового витка загострення, активізації військових дій з боку РФ. Розуміючи, що спроможність України давати відсіч зростає, іноземні уряди моделюють розвиток подій і бачать, що у разі жорсткої відповіді з боку України, Лукашенко може зробити іноземців, які проживають на території Білорусі, мішенню, цапами-відбувайлами. На них і білоруська і російська влада можуть виміщати свій гнів. За таких обставин іноземні уряди не можуть дозволити своїм громадянам залишатися на території Білорусі», – зазначає Яременко.

«Особливо ризикують громадяни США з російським паспортом»

Олександр Хара
Дипломат, експерт Центру оборонних стратегій

Олександр Хара зазначає –  МЗС США, Канади та країн Євросоюзу бачать, що у Росії та Білорусі зростають ризики для іноземних громадян.

 «У першу чергу це стосується громадян Сполучених Штатів:  ми пам’ятаємо історію, як російська влада взяла у заручниці американську баскетболістку Бріттні Грайнер. У Росії вона відбувала покарання за статтею про контрабанду наркотиків – я впевнений, у цій історії не все чисто. Це було схоже на взяття у заручники для подальшого торгу», – зазначає експерт.

Американську баскетболістку Бріттні Грайнер затримали у лютому 2022 року у Шереметьєво. Слідство стверджує, що у багажі Грайнер під час обшуку знайшли картриджі для вейпу з гашишною олією. Спортсменка визнала це, але заявила, що ввезла заборонену речовину до Росії ненавмисно. Вона запевняє, що збирала речі у стані стресу і забула, що поклала до сумки картриджі. Грайнер також наголосила, що це були картриджі з наркотичною речовиною виключно для особистого користування. 9 лютого її обміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута.

У США, за словами Хари, чудово розуміють, що Росія здатна на вчинки, що становлять загрозу для американських громадян, і що вони не зможуть захистити американців, поки ті перебувають на території Росії, оскільки ця країна не є демократичною державою.

«МЗС різних країн спостерігають мобілізацію, параною, яка панує у російському суспільстві, ненависть щодо українців і американців – у їхній системі координат саме США нацьковує «забывшихся русских», як називає українців кремлівська пропаганда, на Росію. Антиамериканська риторика зашкалює і все це дає підстави припускати, що громадянам США загрожує у Росії небезпека», – зазначає експерт.

Особливо ризикують громадяни США, які мають ще й російський паспорт, адже американська сторона не зможе їх захистити у разі, якщо російська влада їх мобілізує.

«Ми бачили чимало випадків, коли іноземних громадян в РФ ні за що кидали у в’язницю, а потім вони не знаходили звідти іншого виходу, крім як через «Вагнер». Для Росії ані паспорт, ані правові норми не мають жодного значення. Тож заклик  виїхати – це спроба попередити можливі проблеми у зв’язку із можливою ескалацією з боку РФ. Ми чули і про можливий заколот і переворот у Молдові, тривожні новини надходять із Косово. РФ може спробувати ще більше накалити ситуацію, – додає Олександр Хара. – До слова, виїхати з Росії та Білорусі не так просто, бо щодо них запроваджена безпольотна зона над європейськими країнами. Виїхати можна або машиною, або морським транспортом».

Наталія Сокирчук, «Главком»

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Теги: Білорусь росія санкції пропаганда війна

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Путін і Лукашенко можуть використати іноземних громадян як заручників, щоби тиснути на владу їхніх країн
Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь
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