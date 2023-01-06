Французький суд випустив Жеваго під заставу

Жеваго не визнає своєї провини, заявляючи, що його справа є політично мотивованою

Французький суд ухвалив рішення звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань у справі про екстрадицію до України. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що на початку слухання адвокати Жеваго попросили, щоб розгляд у місті Шамбері відбувався за зачиненими дверима. Це прохання судді відхилили після нетривалого обговорення.

Слухання у справі про екстрадицію розпочнуться 19 січня.

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За словами журналістів, Жеваго не визнає своєї провини, заявляючи, що його справа є політично мотивованою. Він також звернувся до суду з проханням залишити в'язницю до наступного засідання під заставу мільйон євро.

«Я вперше сиджу у в'язниці. Я не робив того, в чому мене звинувачують у цій справі, я на це не заслуговую», – сказав Жеваго.

Нагадаємо, 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

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Як відомо, у середині липня Інтерпол оголосив Жеваго у розшук.

У Держбюро розслідувань додали, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Активи банку «Фінанси та кредит» було виставлено на продаж за 191 млн грн.