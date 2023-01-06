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Французький суд випустив Жеваго під заставу

Альона Боженко
glavcom.ua
Французький суд випустив Жеваго під заставу
Французький суд вирішив відпустити під заставу Жеваго
фото із відкритих джерел

Жеваго не визнає своєї провини, заявляючи, що його справа є політично мотивованою

Французький суд ухвалив рішення звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань у справі про екстрадицію до України. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на початку слухання адвокати Жеваго попросили, щоб розгляд у місті Шамбері відбувався за зачиненими дверима. Це прохання судді відхилили після нетривалого обговорення.

Слухання у справі про екстрадицію розпочнуться 19 січня.

За словами журналістів, Жеваго не визнає своєї провини, заявляючи, що його справа є політично мотивованою. Він також звернувся до суду з проханням залишити в'язницю до наступного засідання під заставу мільйон євро.

«Я вперше сиджу у в'язниці. Я не робив того, в чому мене звинувачують у цій справі, я на це не заслуговую», – сказав Жеваго.

Нагадаємо, 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

Як відомо, у середині липня Інтерпол оголосив Жеваго у розшук.

У Держбюро розслідувань додали, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Активи банку «Фінанси та кредит» було виставлено на продаж за 191 млн грн.

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Теги: розшук фінанси арешт Інтерпол кредит

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