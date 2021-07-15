Інтерпол оголосив у розшук екснардепа Жеваго

27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру

Колишнього народного депутата, співвласника гірничорудної компанії Ferrexpo і групи «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго Інтерпол оголосив у міжнародний розшук. Про це повідомлляє ДБР.

У Держбюро розслідувань нагадують, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

«Підконтрольна йому офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним», – заявили у ДБР.

Минулого року активи банку «Фінанси та кредит» виставлено на продаж за 191 млн грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.

У грудні того ж року суд дав дозвіл на його арешт, а президент Володимир Зеленський пізніше хотів, щоб Жеваго «вийшов на зв'язок» для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАз).

До слова, що статки 100 найзаможніших українців зросли на 42% за рік. Очолили рейтинг 2021 року Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго. Список 100 найбагатших людей України опублікував журнал Forbes Україна.

Статки Ахметова зросли у 2,7 раза з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшились з $1,4 млрд до $2,5 млрд, Жеваго – з $1,1 млрд до $2,4 млрд.