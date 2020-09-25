Активи банку «Фінанси та кредит» виставлено на продаж за 191 млн грн



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Активи банку неодноразово виставлялись торги, але так і не були викуплені

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив проведення аукціону з продажу пулу активів ПАТ «Фінанси та кредит». Аукціон відбудеться 5 жовтня 2020 року за принципом один банк - один пул. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

До складу портфеля входять:

права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними як із фізичними, так і юридичними особами (113 договорів),

майнові права, що випливають з векселів,

дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю,

нерухомість та основні засоби.

Частину активів становлять кредити, що не мають застави.

Усі активи неодноразово виставлялись на індивідуальні торги та у складі окремих пулів, але так і не були викуплені.

Початкова ціна лоту – 191 млн грн.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону в системі Prozorro. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.

Докладна інформація про лот та умови участі в аукціоні розміщені на офіційному сайті Фонду за посиланням, а також на сайті ProZorro.Продажі за посиланням.

Як відомо, власником ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» був Костянтин Жеваго.

До слова, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «Аркада».