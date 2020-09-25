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    Економіка та фінанси

    Активи банку «Фінанси та кредит» виставлено на продаж за 191 млн грн

    • Розсилка
    Активи банку «Фінанси та кредит» виставлено на продаж за 191 млн грн

    Активи банку неодноразово виставлялись торги, але так і не були викуплені

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив проведення аукціону з продажу пулу активів ПАТ «Фінанси та кредит». Аукціон відбудеться 5 жовтня 2020 року за принципом один банк - один пул. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

    До складу портфеля входять:

    • права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними як із фізичними, так і юридичними особами (113 договорів),
    • майнові права, що випливають з векселів,
    • дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю,
    • нерухомість та основні засоби.

    Частину активів становлять кредити, що не мають застави.

    Усі активи неодноразово виставлялись на індивідуальні торги та у складі окремих пулів, але так і не були викуплені.

    Початкова ціна лоту – 191 млн грн.

    Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону в системі Prozorro. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.

    Докладна інформація про лот та умови участі в аукціоні розміщені на офіційному сайті Фонду за посиланням, а також на сайті ProZorro.Продажі за посиланням.

    Як відомо, власником ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» був Костянтин Жеваго. 

    До слова, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «Аркада».

    Національний банк банки фінанси ProZorro аукціон
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