Активи банку «Фінанси та кредит» виставлено на продаж за 191 млн грн
Активи банку неодноразово виставлялись торги, але так і не були викуплені
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив проведення аукціону з продажу пулу активів ПАТ «Фінанси та кредит». Аукціон відбудеться 5 жовтня 2020 року за принципом один банк - один пул. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
До складу портфеля входять:
- права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними як із фізичними, так і юридичними особами (113 договорів),
- майнові права, що випливають з векселів,
- дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю,
- нерухомість та основні засоби.
Частину активів становлять кредити, що не мають застави.
Усі активи неодноразово виставлялись на індивідуальні торги та у складі окремих пулів, але так і не були викуплені.
Початкова ціна лоту – 191 млн грн.
Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону в системі Prozorro. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.
Докладна інформація про лот та умови участі в аукціоні розміщені на офіційному сайті Фонду за посиланням, а також на сайті ProZorro.Продажі за посиланням.
Як відомо, власником ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» був Костянтин Жеваго.
До слова, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «Аркада».