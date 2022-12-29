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Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго
Фото з відкритих джерел

Бізнесмена готують до екстрадиції в Україну

Суд міста Шамбері  у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена, колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

«Після цього розпочнеться розгляд документів на екстрадицію», – пояснили у ДБР.

Нагадаємо, 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

Як відомо, у середині липня Інтерпол оголосив Жеваго у розшук.

У Держбюро розслідувань додали, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Активи банку «Фінанси та кредит» було виставлено на продаж за 191 млн грн.

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Теги: Франція арешт розшук Костянтин Жеваго ДБР

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