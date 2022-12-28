Оприлюднено фото готелю, в якому затримали Жеваго

Ніч у номері на двох у готелі коштує близько 57 тис. грн

Екснардепа України Костянтина Жеваго було затримано на французькому гірськолижному курорті Куршевель в готелі Le K2 Palace Courchevel. Фото готелю опублікував журналіст Михайло Ткач.

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«Готель Le K2 Palace Courchevel, в якому затримали Костянтина Жеваго», – підписав фото Ткач

За інформацією з сайту Booking.com, ніч у номері на двох в цьому готелі коштує близько 57 тис. грн.

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Номери майже на всі дні заброньовані.

Нагадаємо, колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань.