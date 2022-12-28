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Оприлюднено фото готелю, в якому затримали Жеваго

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оприлюднено фото готелю, в якому затримали Жеваго
Готель Le K2 Palace Courchevel, в якому затримали Костянтина Жеваго
Фото: Михайло Ткач/Facebook

Ніч у номері на двох у готелі коштує близько 57 тис. грн

Екснардепа України Костянтина Жеваго було затримано на французькому гірськолижному курорті Куршевель в готелі Le K2 Palace Courchevel. Фото готелю опублікував журналіст Михайло Ткач.

«Готель Le K2 Palace Courchevel, в якому затримали Костянтина Жеваго», – підписав фото Ткач

За інформацією з сайту Booking.com, ніч у номері на двох в цьому готелі коштує близько 57 тис. грн.

8 фото
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Номери майже на всі дні заброньовані. 

Нагадаємо, колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. 

Читайте також: В Альпах затримано Жеваго. Чим «прославився» бізнесмен
Теги: Костянтин Жеваго готель журналіст

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