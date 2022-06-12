Гайдай розповів, як реагує на пропозиції здати область

«На**р ідуть одразу»

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, як із ним намагаються спілкуватися росіяни. Мовляв, вони висловлюють вимоги здачі регіону, але розмови завжди дуже короткі. Про це пише «Заборона».

Сергій Гайдай навіть вказав, куди саме посилає людей, які телефонують. Голова ОВА підтвердив, що інколи спілкується з росіянами в соцмережах. Проте каже, що ніколи з ними не зідзвонюється.

«Вони намагаються мені телефонувати. Стандартна історія: кажуть здавати область. На**р ідуть одразу. Блокую всі телефони», – сказав Гайдай.

Він додав, що саме Росію і треба демілітаризувати. Адже росіяни зараз загрожують безпеці всього світу.

Ще від початку вторгнення росіяни намагалися схилити до колабораціонізму багатьох керівників міст і сіл. Посадовцям зазвичай приходили СМС, де мовилося про те, що можна здати місто без бою. Мовляв, тоді не буде втрат поміж мирного населення.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ «накрили» окупантів під час наради в Сєвєродонецьку. У ворога серйозні втрати.

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