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    В Україну прибули британські бронемашини

    Лондон відправить не менше 120 автівок - В Україну прибули британські бронемашини
    Лондон відправить не менше 120 автівок
    скріншот із відео

    Техніка призначена для транспортування особового складу в зоні бойових дій

    Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну. Очікується, що Лондон відправить не менше 120 бронемашин. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

    Британія має передати в тому числі 80 машин Mastiff, Husky і Wolfhound, призначені для транспортування особового складу в зоні бойових дій.

    Ще 40 машин адаптовані для розвідки на місці бою та інших цілей.

    Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив деталі нової допомоги Британії.

    Як стало відомо, Британія надасть Україні зброю, що доводить Путіна до сказу.

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    Теги: росія окупанти війна машини Україна окупація #stoprussia
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    В Україну прибули британські бронемашини