В Україну прибули британські бронемашини

Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну. Очікується, що Лондон відправить не менше 120 бронемашин. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

Британія має передати в тому числі 80 машин Mastiff, Husky і Wolfhound, призначені для транспортування особового складу в зоні бойових дій.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm