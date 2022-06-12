В Україну прибули британські бронемашини

Лондон відправить не менше 120 автівок

Техніка призначена для транспортування особового складу в зоні бойових дій

Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну. Очікується, що Лондон відправить не менше 120 бронемашин. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

Британія має передати в тому числі 80 машин Mastiff, Husky і Wolfhound, призначені для транспортування особового складу в зоні бойових дій.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

Ще 40 машин адаптовані для розвідки на місці бою та інших цілей.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив деталі нової допомоги Британії.

Як стало відомо, Британія надасть Україні зброю, що доводить Путіна до сказу.

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