Авіація на півдні тричі завдала удару по ворожих складах боєприпасів
Бійці ліквідували цього дня 13 рашистів
Протягом доби 11 червня авіація ЗСУ тричі завдала жорстких ударів по російських військах на південному напрямку. Про це повідомило оперативне командування «Південь» у нічному зведенні.
Били по складах боєприпасів, а також техніці ворога.
Проте добре постаралися й ракетно-артилерійські та інші підрозділи. Вони в цей день ефективно виконали багато вогневих завдань.
«Протягом доби авіацією наших Повітряних сил завдано три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки», – зазначили в повідомленні.
Які були втрати росіян на півдні у цей день:
- 13 рашистів;
- п’ять військових автомобілів;
- три польових склади боєприпасів на Херсонщині;
- танк.
Росіяни обстріляли Миколаїв зі реактивних систем залпового вогню «Ураган»
У командуванні підкреслили, що зараз ворог робить усе, щоб стримати просування наших військ. Для цього продовжують вести жорсткі обстріли позицій захисників українського півдня. Росіяни не лише намагаються вести контрбатарейну боротьбу, а й атакують мирні населені пункти.
«Разом з тим учергове вдарив (ворог – ред.) реактивною системою залпового вогню «Ураган» по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення», – повідомили в ОК «Південь».
Росія збільшила флот у Чорному морі
Наша розвідка зафіксувала підсилення флоту противника в Чорному морі. Наразі недалеко від узбережжя півдня України є вже чотири великі десантні кораблі. Днем раніше їх було лише два. Окрім цього, там перебувають у бойовій готовності інші судна, які загалом оснащені 40 крилатими ракетами.
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