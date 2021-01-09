Гірськолижний курорт в Карпатах заявив про напад групи молодиків

Адміністрація курорту викликала правоохоронців, однак конфлікт вичерпано не було

На гірськолижному курорті «Красія» у Закарпатській області група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал.

Про це повідомила пресслужба курорту.

«Сьогодні вдень група молодиків з 40+ осіб вчинила розбійний напад на працівників комплексу та відвідувачів. Впродовж дня «візитери» перешкоджали діяльності комплексу, погрожували фізичною розправою та навмисне втручалися в роботу комплексу, псуючи обладнання», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також зазначили, що адміністрація викликала правоохоронців, однак конфлікт вичерпано не було.

«Безпосередньо на працівників комплексу та на деяких відвідувачів було здійснено напад, після чого адміністрація викликала правоохоронні органи, однак конфлікт не було вичерпано, а молодиків, які погрожували усім, хто був на їхньому шляху та перекривали трасу, покарано не було», – додали в пресслужбі.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський відпочиває на курорті Буковель.