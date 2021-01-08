На гірськолижному курорті в РФ зійшла лавина: кілька будинків під завалами снігу

Снігова лавина зійшла на території гірськолижного курорту в Норильську

Під снігом можуть знаходитися щонайменше п'ять осіб

У п’ятницю, 8 січня, снігова лавина обрушилася на будиночки в районі гірськолижного комплексу «Гора окрема» в Красноярському краї РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією «Интерфаксу», лавина зійшла на чотири гостьових будиночки на території гірськолижного курорту в Норильську. Зазначається, що в одному з них знаходяться чотири людини, в тому числі і двоє дітей.

Преслужба МНС Росії повідомляє про п'ять засипаних будиночів. Джерело «Тасс» додає, що під снігом можуть знаходитися п'ять осіб.

Обсяг сніжної маси поки невідомий. До місця події направлено сили Сибірського регіонального пошуково-рятувального загону: 50 осіб і три одиниці техніки.

У Telegram вже опублікували відео з місця сходження лавини на гірськолижному курорті, зняте одним з очевидців.

На місці події знаходяться представники рятувальних служб та інші очевидці. Також видно уламки будівель, які опинилися під сніговими завалами.

«Потрібні снігоходи, люди, лопати, ліхтарі, дуже багато світла потрібно, собаки-шукачі», – каже чоловік за кадром.

До слова, цього тижня у Карпатах почався лавинонебезпечний сезон.

Нагадаємо, Володимир Зеленський проводить перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель. У соцмережі Instagram уже з’явилася низка світлин із очільником держави. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.

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