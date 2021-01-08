У соцмережах розповіли, як Зеленський на Буковелі заважає лижникам

Зеленський проводить перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель

У соцмережах з’явилася інформація, що під час приїзду президента України Володимира Зеленського на Буковелі закрили частину трас. Про це повідомив громадський діяч Андрій Смолій на своїй сторінці в мережі Facebook.

Він розповів, що на частині трас з‘явились величезні скупчення людей, які за свої ж гроші не могли потрапити на найдовшу трасу гірськолижного курорту.

«До речі, на всіх фотографіях президент країни, яка перебуває на карантині не дотримується дистанції та фотографується з людьми без елементарної маски. А тим часом по всій країні закриті магазини, людей штрафують на вулицях за відсутність засобів захисту. Закон тут схоже не для «слуг народу», – написав Смолій.

Нагадаємо, Зеленський проводить перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель. У соцмережі Instagram уже з’явилася низка світлин із очільником держави. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.

Нагадаємо, що Зеленський у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази. В пресслужбі президента повідомили, що він проведе зимову відпустку в Івано-Франківській області.