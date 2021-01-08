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    У соцмережі показали, як Зеленський відпочиває в Буковелі (фото)

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    Зеленський у 2020 році&nbsp;відпочивав щонайменше чотири рази - У соцмережі показали, як Зеленський відпочиває в Буковелі (фото)
    Зеленський у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази
    Фото: tsipino_6/instagram

    Зеленського встигли «піймати» для селфі гості Буковелю

    Президент України Володимир Зеленський проводить перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель. У соцмережі Instagram уже з’явилася низка світлин із очільником держави.

    Першим селфі з усміхненим Зеленським на фоні засніженої лижної траси опублікував користувач tsipino_6. Чоловік на ім'я Микола не прокоментував світлину, зате здивував своїх підписників.

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    У соцмережі показали, як Зеленський відпочиває в Буковелі (фото)
    У соцмережі показали, як Зеленський відпочиває в Буковелі (фото)
    У соцмережі показали, як Зеленський відпочиває в Буковелі (фото)


    Крім того, Володимира Зеленського встигли «піймати» для селфі й інші гості Буковелю. В Instagram президента відмітили ще кілька акаунтів. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.

    До речі, цьогорічний відпочинок у Буковелі – справжня розкіш. Наприклад, ціни на страви важко назвати адекватними. Наприклад, тут можна знайти 200-грамовий салат з квашеної капусти за 190 гривень. А за 200 гривень тут можна поїсти порцію вареників. Тістечко вафельне зі згущенкою можна купити за 100 гривень, а чашку кави – за 65 гривень.

    Нагадаємо, що Зеленський у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази. В пресслужбі президента повідомили, що він проведе зимову відпустку в Івано-Франківській області.

    Планується, що глава держави зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

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    Теги: відпочинок Володимир Зеленський Карпати (гори) президент Буковель
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