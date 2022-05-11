Голова ОДА прокоментувала чутки про вибухи у Буковелі

Жодного удару по Буковелю місцева влада не зафіксували, а жителі регіону викладають у мережу фото спокійного прикарпатського курорту

На Прикарпатті усе спокійно

Очільниця Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук офіційно прокоментувала інформацію про можливі вибухи в районі гірськолижного курорту Буковель. Коментар з’явився на Telegram-каналі чиновниці.

За попередніми даними, зазначила голова ОДА, в області усе спокійно.

Разом з тим, у місцевих Telegram-каналах та чатах з’явилися різні версії звуків, які чули жителів населених пунктів, що знаходяться поруч із Буковелем.

Згідно із цими версіями, причинами «вибухів» могли стати природні явища, наприклад, гроза.

Частина дописувачів стверджувала, що це був звук літака, який пролітав в районі Карпат.

Ще однією техногенною версією виявилися зумисні підриви снігового покрову, аби убезпечити жителів населених пунктів, що розшатовані поруч із горами, від сходження лавини.

Жителі регіону не повідомляли про жодні ракетні чи інші удари по Буковелю чи сусідніх містах, інформація про можливі наслідки таких ударів теж відсутні.

Нагадаємо, що ще 19 березня окупанти заявляли, що використали гіперзвукову ракету «Кинжал» для удару по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у місті Делятин Івано-Франківської області.

Того ж дня факт ракетного удару по об’єкту у Делятині підтвердило командування Повітряних сил ЗСУ. За інформацією українських військових, внаслідок удару постраждало кілька людей.