Росія заявила, що застосувала гіперзвукові ракети «Кинжал» на заході України

У лютому 2022 року російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами «Кинжал» прибували до Сирії для навчань

«Кинжал» здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км

Російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігор Конашенков.

«18 березня авіаційним ракетним комплексом «Кинжал» із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області», – заявив він.

За даними російських ЗМІ, «Кинжал» – авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За даними агресора, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Нагадаємо, за повідомлення радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, за добу українські військові збили 10 літальних апаратів ворога.