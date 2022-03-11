Аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару

Аеродром у Луцьку був непридатним ще з 24 лютого

Окупанти сьогодні вранці поцілили ракетами у військові об’єкти на Волині та Прикарпатті

Росія рано-вранці 11 березня завдала ракетного удару по військовому аеродрому в Луцьку. Для чого це зробили окупанти – сказати важко. Адже летовище було непридатним для використання.

За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, аеродром загарбники вивели з ладу ще 24 лютого.

Саме тоді відбулися перші його обстріли. Про це луцький міський голова заявив під час всеукраїнського телемарафону. На думку мера Луцька, реальної мети пошкодити військову інфраструктуру не було, тому що жодної загрози аеродром не становив. Адже він взагалі не виконував своїх безпосередніх функцій.

«Можливо, це здійснили для того, щоб посіяти паніку, щоб збільшити рівень страху серед населення. Можливо, щоб отримати якесь підсилення позицій перед переговорами, якщо такі переговори відбудуться», – зауважив Поліщук.

Він додав, що житлові будинки розташовуються буквально в кількох сотнях метрах від цього військового аеродрому.

«Наразі не закликали виїжджати, тому що на аеродромі вже немає що добивати. Сьогодні добили склад з паливом і мастилом – він загорівся», – підсумував луцький міський голова.

Також російські окупанти випустили ракети і по аеропорту в Івано-Франківську. У цьому місті в радіусі кілометра від аеропорту люди покинуть домівки. Не виключено, що окупанти спробують знову нанести удару по інфраструктурі. Про це сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у ефірі каналу «Рада».

За його словами, ворог використовує, зокрема, і крилаті ракети. Також агресор б'є по інфраструктурі і хоче посіяти паніку. Однак він наголосив, що попросив людей, які живуть у радіусі кілометра від аеропорту, виїжджати у безпечніші місця. Особливо це стосується жінок та дітей. Якщо є потреба, у місті є додаткові місця для розміщення.

«Це через те, що, на жаль, є імовірність повторних ударів. Ця загроза достатньо висока», – вважає Марцінків.

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.