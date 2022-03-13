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    Події в Україні

    Ранкові вибухи у Івано-Франківську: окупанти знову бомбили аеропорт

    Окупанти вже обстрілювали аеропорт Івано-Франківська 11 березня - Ранкові вибухи у Івано-Франківську: окупанти знову бомбили аеропорт
    Окупанти вже обстрілювали аеропорт Івано-Франківська 11 березня
    фото з відкритих джерел

    Мер Руслан Марцінків попросив людей, які мешкають у районі аеропорту, переїхати

    За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи в Івано-Франківську були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються. Про це повідомив мер Руслан Марцінків.

    «Нагадую, що ціль ворога – посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України», – написав Марцінків.

    Мер також попросив людей, які живуть у районах біля аеропорту, за можливості переїхати.

    Нагадаємо, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, що в Яворові на Львівщині. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет.

    11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.

    Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.

    За даними РНБО України, в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна є Литва, далі можуть бути інші країни Балтії та Польща.

    У Пентагоні також вважають, що обстріли аеродромів у західних областях можуть говорити про те, що Росія може заглибитися на Захід.

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    Теги: Росія окупанти Польща Львівщина РНБО мер аеропорт Литва Руслан Марцінків
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    Ранкові вибухи у Івано-Франківську: окупанти знову бомбили аеропорт