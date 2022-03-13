Ранкові вибухи у Івано-Франківську: окупанти знову бомбили аеропорт
Мер Руслан Марцінків попросив людей, які мешкають у районі аеропорту, переїхати
За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи в Івано-Франківську були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються. Про це повідомив мер Руслан Марцінків.
«Нагадую, що ціль ворога – посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України», – написав Марцінків.
Мер також попросив людей, які живуть у районах біля аеропорту, за можливості переїхати.
Нагадаємо, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, що в Яворові на Львівщині. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет.
11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.
Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.
За даними РНБО України, в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна є Литва, далі можуть бути інші країни Балтії та Польща.
У Пентагоні також вважають, що обстріли аеродромів у західних областях можуть говорити про те, що Росія може заглибитися на Захід.