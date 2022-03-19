ЗСУ підтвердили ракетний удар на Івано-Франківщині

Інформація про тип випущених ракет та дані про постраждалих уточнюються

Сьогодні агресор завдав ударів по підземному складі ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі «Українській правді».

Інформація про тип випущених ракет та дані про постраждалих уточнюються.

«Справді ворог завдав удару по наших складах зберігання, які вже були вказані. Тип ракети буде ще встановлено. У нас є пошкодження, є руйнація. Є детонація боєприпасів. Постраждалі уточнюються», – зазначив Ігнат.

Водночас поки що командування Повітряних сил ЗС не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо заяв росіян про удар авіаційним ракетним комплексом «Кинжал».

«Україна, на жаль, стала полігоном для випробування всього арсеналу ракентногго озброєння Росії. Вони застосовують ракети, які летять дві тисячі кілометрів, п’ять з половиною тисяч кілометрів по дальності – це і крилаті ракети, і оперативно-тактичні комплекси «Іскандер», крилаті ракети «Калібр» та інші Х-101, Х-55, Х-555. Була заява про «Кинжал», яким росіяни вихваляються. Ми не знаємо, яка насправді була ракета. Поки що не можемо підтвердити», – заявив Ігнат.

Як повідомлялося, Росія заявила, що застосувала гіперзвукові ракети «Кинжал» на заході України.