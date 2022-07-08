Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначає день народження

8 липня Залужному виповнюється 49 років

Сьогодні, 8 липня, свій день народження відзначає Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Сьогодні українському захисникові виповнюється 49 років.

У 2014 році Валерія Залужного відправили на схід заступником командира сектора «С», група якого в серпні 2014 року була розгорнута у Дебальцевому – місті, де точилися одні з найкривавіших боїв. Відтоді він керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Попри те, що у 2017 році отримав звання генерал-майора, він не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу на передовій.

У 2018 році Валерія Залужного призначили начальником штабу ООС. Коли він був на цій посаді, українські військові звільнили кілька населених пунктів, зокрема, селище Південне біля підконтрольної російським силам Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (12 грудня 2016) – за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Указом Президента України від 06 травня 2022 року – за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові та вірність військовій присязі нагороджений відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг».

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації по звільненню острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».