Гайдай розповів, навіщо окупанти знищують села Луганщини

Рашистів не зупиняє навіть те, що у будинках та подвір'ях залишаються мирні жителі

Російські загарбники, які мають на меті окупувати всю Луганщину, нещадно обстрілюють населені пункти поблизу адмінмежі області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Аби вийти на адмінмежу Луганщини росіяни артилерією знищують навколишні села. Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть у будинках та на подвір’ях.

Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області», – зазначає Гайдай.

За словами голови ОВА, схожа ситуація і у населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

До слова, ЗСУ відкинули рашистів із траси Бахмут-Лисичанськ – Гайдай.

Нагадаємо, ЗСУ просуваються на кількох напрямках: президент про успіхи на фронті (відеозвернення).

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