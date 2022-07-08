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  4. Гайдай розповів, навіщо окупанти знищують села Луганщини
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    Політика

    Гайдай розповів, навіщо окупанти знищують села Луганщини

    Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області - Гайдай розповів, навіщо окупанти знищують села Луганщини
    Схожа ситуація і в населених пунктах Донецької області
    фото: telegram / Сергій Гайдай

    Рашистів не зупиняє навіть те, що у будинках та подвір'ях залишаються мирні жителі

    Російські загарбники, які мають на меті окупувати всю Луганщину, нещадно обстрілюють населені пункти поблизу адмінмежі області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Аби вийти на адмінмежу Луганщини росіяни артилерією знищують навколишні села. Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть у будинках та на подвір’ях.

    Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області», – зазначає Гайдай.

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    Гайдай розповів, навіщо окупанти знищують села Луганщини
    Гайдай розповів, навіщо окупанти знищують села Луганщини
    Гайдай розповів, навіщо окупанти знищують села Луганщини
    Гайдай розповів, навіщо окупанти знищують села Луганщини

    За словами голови ОВА, схожа ситуація і у населених пунктах Донецької області, які розташовані поблизу межі з Луганщиною.

    До слова, ЗСУ відкинули рашистів із траси Бахмут-Лисичанськ – Гайдай.

    Нагадаємо, ЗСУ просуваються на кількох напрямках: президент про успіхи на фронті (відеозвернення).

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Гайдай розповів, навіщо окупанти знищують села Луганщини