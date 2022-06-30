Звільнення острова Зміїний: Залужний розкрив деталі спецоперації (відео)

Гаубиця «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації по звільненню острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

«Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова», – написав Залужний у Facebook.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував іноземним партнерам за надані засоби ураження.

«Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України. Разом до Перемоги!»,– написав він.

2С22 «Богдана» – пер спективна українська колісна самохідна гаубиця. Вона стала першою українською самохідною артилерійською установкою (САУ), розробленою під «натівський» калібр 155 мм . Установка може бити на дальність максимально до 50 км .

САУ «Богдана» було створенно «Краматорським заводом важкого верстатобудування», премьера пройшла у 2018 році. За всі ці роки розробка цієї 155-мм артситеми йшла з величезними затримками, зокрема, через проблеми з закупівлею боєприпасів і подолання бюрократичних перешкод. І попри перші плани завершити розробку у 2020 році, лише перша частина вогневих випробувань була завершена за місяць до второгненя РФ. За планом ця САУ мала надійти на озброєння артилерійських бригад ЗСУ. Але «Богдана» так і залишилась у одному екземплярі. Цього виявилось достатньо, щоб змусити окупантів залишити острів Зміїний.

Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

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