Кулеба повідомив, як вплине відставка Джонсона на політику Британії щодо України

Кулеба: «Ми будемо співпрацювати з ними і вони будуть надавати нам допомогу»

Відставка прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона не змінить політику цієї країни щодо України. Про це сказав глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Безумовно, Борис Джонсон за час цієї війни проявив себе як людина смілива, і людина, яка не боїться брати на себе ризики. Згадати хоча б його візит до Києва в квітні. Він така персона, яку замінити дуже складно, ніколи не буде людини, схожої на нього. Але, я переконаний, що хто б не був прем’єр-міністром Великої Британії, політика і підтримка Британії щодо України залишиться незмінною. І ми будемо співпрацювати з ними і вони будуть надавати нам допомогу», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон оголосив, що йде з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Також стало відомо, що від Джонсона пішов ще один міністр. Раніше 54 парламентарі-консерватори закликали провести голосування щодо відставки Джонсона. Приводом для цього став так званий скандал з Partygate – доповідь про вечірку за участі Джонсона в його офіційній резиденції попри запровадження карантину на тлі коронавірусу в Британії.