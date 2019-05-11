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    Новини

    У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)

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    На місці працювали близько 15 вогнеборців - У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)
    На місці працювали близько 15 вогнеборців
    Фото: Інформатор

    Невідомі кинули палаючу суміш у вікно припаркованого у дворі автомобіля

    У суботу, 11 травня, у дворі багатоповерхівки по вулиці Комбінатна, 25, у Дніпровському районі Києва спалахнув автомобіль Chevrolet, який стояв під під'їздом.

    Мешканці будинку бачили, що автомобіль підпалили навмисне. Про це повідомляє Інформатор.

    Близько 00:45 з балкона своїх квартир кілька людей помітили невідомих, які підпалили щось біля машини, а після кинули палаючу суміш у вікно припаркованого Chevrolet. Через кілька секунд троє в чорному одязі зникли, а автомобіль почав горіти.

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    До приїзду рятувальників мешканці будинку намагалися самостійно боротися з вогнем, але він охопив практично весь автомобіль.

    Обійшлося без постраждалих.

    Вогонь повністю знищив Chevrolet, але не встиг перекинутися на сусідні автомобілі.

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    У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)
    У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Власника машини на місці не виявилося.

    За словами очевидців події, підозрювані у підпалі втекли у бік станції метро «Лівобережна».

    На місці працювали три одиниці пожежної техніки та близько 15 рятувальників. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, деталі інциденту і точні причини загоряння встановлюються.

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