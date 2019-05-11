У дворі будинку в Києві троє невідомих підпалили Chevrolet: авто згоріло вщент (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці працювали близько 15 вогнеборців Фото: Інформатор

Невідомі кинули палаючу суміш у вікно припаркованого у дворі автомобіля

У суботу, 11 травня, у дворі багатоповерхівки по вулиці Комбінатна, 25, у Дніпровському районі Києва спалахнув автомобіль Chevrolet, який стояв під під'їздом.

Мешканці будинку бачили, що автомобіль підпалили навмисне. Про це повідомляє Інформатор.

Близько 00:45 з балкона своїх квартир кілька людей помітили невідомих, які підпалили щось біля машини, а після кинули палаючу суміш у вікно припаркованого Chevrolet. Через кілька секунд троє в чорному одязі зникли, а автомобіль почав горіти.

До приїзду рятувальників мешканці будинку намагалися самостійно боротися з вогнем, але він охопив практично весь автомобіль.

Обійшлося без постраждалих.

Вогонь повністю знищив Chevrolet, але не встиг перекинутися на сусідні автомобілі.

Власника машини на місці не виявилося.

За словами очевидців події, підозрювані у підпалі втекли у бік станції метро «Лівобережна».

На місці працювали три одиниці пожежної техніки та близько 15 рятувальників. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, деталі інциденту і точні причини загоряння встановлюються.