На теплоелектростанції в Донецькій області сталася пожежа



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Займання сталося в металевому пилепроводі

Вранці 11 травня на території Слов’янської ТЕС ПАТ «Донбасенерго» сталася пожежа. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

«11 травня о 05:47 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території Слов’янської ТЕС ПАТ «Донбасенерго», яка розташована за адресою: м. Миколаївка, Слов’янський район Донецької області. До місця виклику виїхали сили та засоби 6-го Державного пожежно-рятувального загону по підвищеному номеру виклику № 3», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники з’ясували, що відбувається горіння в металевому пилепроводі діаметром 320 мм, який прокладено на висоті 10 м та постачає вугільний пил з пилеприготовчого цеху до котлотурбіного цеху.

Дільниця пилепроводу була оперативно перекрита та здійснені необхідні заходи для її охолодження.

06:48 пожежу було локалізовано, о 07:51 ліквідовано.

Зазначається, дана подія не вплинула на роботу теплоелектростанції.

Встановлюється причина пожежі.

Від Головного управління залучалось 18 чоловік особового складу та п’ять одиниць техніки.