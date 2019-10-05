Гончарук хоче провести електронний перепис населення до кінця року



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Прем'єрміністр України Олексій Гончарук

Уряд разом з Мінсоцполітики вже працюють над переписом

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук повідомив, що електронний перепис населення може бути проведений вже до кінця 2019 року

Про це повідомляє «Еспресо.TV».

«У нас дуже багато фейкової інформації в наших реєстрах. Ми повинні цього року, ми шукаємо можливість цього року провести так званий електронний перепис населення. Тобто об'єднати всі бази даних», - сказав він.

За словами Гончарука, об'єднати реєстри треба для того, щоб побачити скільки людей проживає в країні, що це за люди та яку допомогу вони отримують.

«Ми розраховуємо на те, що ми точніше будемо розпоряджатися грошима, а це означає, що більше грошей отримає той, кому це дійсно потрібно», - додав Гончарук.

Він наголосив, що уряд разом з Мінсоцполітики вже працюють над втіленням цієї задачі.

Як відомо, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе пробний перепис населення у двох районах Києва.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України спробує цього року провести частковий перепис населення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути питання створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а до лютого 2020 року провести верифікацію набору ідентифікаційних даних фізичних осіб у національних електронних інформаційних ресурсах і за результатами розглянути можливість введення електронного перепису населення.