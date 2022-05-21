Гвардійці знищили ворожий «Піон» завдяки відео російських пропагандистів (фото)

Самохідна артилерійська установка зруйнувала Павлоградський міст

Українські захисники знищили «Піон», який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зауважив, що допомогли гвардійцям російські пропагандисти, що хизувалися технікою.

Російські пропагандисти показали техніку і поплатилися. Фото: Сергій Гайдай/Telegram

«Відео рашистів викладати не буду, вистачить двох скріншотів, і те – лише з вдячності, що скоригували нам вогонь. Виходить, фотки посмертні», – написав Гайдай.

Раніше російські окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Це вже вдруге російські військові руйнують саме цей міст. У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене

За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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