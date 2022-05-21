Країни Балтії повністю зупиняють імпорт електроенергії з Росії

Країни Балтії повністю припинять імпорт російських нафти, електроенергії або природного газу

Європейська енергетична біржа Nord Pool зупиняє торги російською електроенергією. Це означає, що з 22 травня країни Балтії повністю припинять імпорт російських енергоносіїв, тобто нафти, електроенергії або природного газу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики Литви.

«Це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на її шляху до енергетичної незалежності, але це також вираз нашої солідарності з Україною. Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину», – розповів міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис.

За його словами, Литва досягне повної енергетичної незалежності, коли успішно запровадить синхронізацію, задовольнить свої потреби в електроенергії коштом місцевого виробництва зеленої енергії та стане експортером електроенергії.

Потреби Литви у газі задовольняються через Клайпедський LNG-термінал з вантажами зі США, її потреби в електроенергії задовольняються шляхом місцевого виробництва та імпорту з країн ЄС через сполучення з такими країнами:

Швецією;

Польщею;

Латвією.

Щодо Orlen Lietuva, то це єдина литовська компанія, яка вже місяць є незалежною від імпорту російської нафти.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що на Кремль подіють лише повна заборона та ембарго на російські енергоносії.

Європейська комісія заявила, що протягом наступних п'яти років необхідні додаткові 210 мільярдів євро, щоб заплатити за поступове виведення російського палива.