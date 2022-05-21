Чим закінчиться війна в Україні. П'ять сценаріїв від The Wall Street Journal

Ніхто зараз не може точно сказати, коли і чим закінчиться війна РФ проти України

За 87 днів повномасштабної війни проти України Росія не досягла суттєвих успіхів. Переговори України та РФ про припинення війни зупинено. Але все ж війна колись закінчиться.

Американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

Крах Росії

Більшість західних аналізів війни показують, що московський план Б – зосередити сили на сході та південному сході і розширити свій плацдарм у регіоні Донбасу – реалізується набагато повільніше, ніж сподівалися росіяни. На думку деяких, очевидний план Москви щодо оточення українських сил виглядає недосяжним. Тим часом у бій вступили далекобійні гаубиці M777 та інше озброєння. Як стверджує Пентагон, це озброєння вже змінює ситуацію.

Представники західної розвідки відзначають часті відмови від участі у бойових діях серед російських військ. Вони також заявляють, що російські частини, які зазнали поразки в битві за Київ, були кинуті назад у бій, часто з погано навченими новобранцями.

«Я думаю, що сценарій, який, можливо, трохи недооцінюють, - це можливість реального краху Росії», – говорить Еліот Коен із двопартійної дослідницької групи Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Це може включати масові відмови вступати у бій, самовільні відходи або безладні відступи.

За словами Коена, навіть менш серйозні наслідки можуть позначитися на Москві. «Я думаю, що на якомусь фундаментальному рівні Путін уже програв. Особисто мені важко уявити, що він буде при владі протягом дуже довгого часу», – сказав він.

Поразка України

Загальнодоступна інформація свідчить про те, що втрати та пошкодження обладнання української армії теж були значними. Але на Заході припускають, що втрати ЗСУ становлять лише невелику частину від тих, які зазнали росіяни. За оцінками Організації Північноатлантичного договору, до кінця березня було вбито, поранено або взято в полон 40 тисяч російських військових.

«Я не думаю, що крах України є ймовірним. Я майже виключив би це. Вони мають мотивацію та імпульс», – сказав Фрідман із Королівського коледжу Лондона.

Глухий кут

Війни часто переростають у тупикові ситуації, у яких жодна зі сторін не наважується програти. Західні чиновники попередили, що конфлікт може тривати наступного року або набагато довше.

«Війна часто є або може бути процесом краху через боротьбу, коли перемога дістається стороні, яка ще на ногах, навіть якщо обидві сторони страшенно страждають. Саме це і сталося у 1918 році», - сказав Коен, говорячи про закінчення Першої світової війни.

За його словами, така ситуація можлива, якщо росіяни добре окопалися та наполегливі і зможуть знайти заміну для дуже жахливих втрат, які вони зазнали, але це звучить непереконливо.

У довгостроковій перспективі для Москви ключове питання полягає в тому, чи принесуть плоди зусилля з вербування і чи можна буде ввести в постійну армію ще 150-180 тисяч військовослужбовців. З огляду на необхідність навчання, новобранці не прибудуть на поле бою раніше, ніж до кінця року. «Якщо наступного року росіяни зможуть мати більші мобілізовані сили, то ми зіштовхнемося з патовим сценарієм», – сказав колишній командуючий Об'єднаними силами НАТО у Європі Веслі Кларк

Наступ України

За словами аналітиків, на цьому етапі західна зброя має велике значення.

Якщо українці наступатимуть, то наступне питання – де вони зупиняться. Мінімальною метою для України будуть лінії контролю станом на 23 лютого – за день до російського вторгнення. Це залишило б під контролем Москви два анклави на Донбасі та в Криму, який вона анексувала у 2014 році.

Аналітики кажуть, що якщо українці досягнуть успіху, то зупинка стане політичною проблемою для президента України Володимира Зеленського. З'явилася спокуса відкинути росіян ще далі.

Наступальні операції складніші, ніж оборонні. Просування через зони, де росіяни вже давно закріпилися, на Донбасі й особливо у Криму, було б амбітним для України. Зовнішній тиск на Зеленського, особливо з боку європейців, з метою обмежити просування, швидше за все, посилився б.

Ядерна зброя

Багато дискусій на Заході, особливо в Європі напередодні війни, стосувалися того, щоб Путін мав можливість змінити підхід. Деякі аналітики тепер переймаються тим, що якщо загнати російського лідера в глухий кут, він зірветься і загострить конфлікт, наприклад, застосувавши тактичну ядерну або хімічну зброю на полі бою.

Західні аналітики кажуть, що це можливо, але малоймовірно. Навіть у разі застосування тактичної ядерної зброї конфлікт не переріс би автоматично в обмін міжконтинентальними балістичними ракетами між Росією та Заходом.

Застосування Росією ядерної зброї порушило б табу для її використання у війні, яке діяло з 1945 року. Реакція була б відповідною. Використання такої зброї викличе широке міжнародне засудження і, ймовірно, спричинить подальшу ізоляцію російської економіки, у тому числі потенційне введення так званих вторинних санкцій, які будуть спрямовані не тільки на російські підприємства, а й на будь-яку компанію, яка веде бізнес у Росії.

За словами аналітиків, основним чинником проти використання такої зброї є те, що вона не дасть переваг у бойових діях – у ситуації, де обидві сторони знаходяться близько одна до одної та де немає великомасштабної концентрації українських сил.

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