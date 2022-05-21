Уже вдруге: рашисти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом (фото)

Російські військові руйнують саме цей міст вже вдруге

Російські окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Про це у Телеграм-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що це вже вдруге російські військові руйнують саме цей міст.

«У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене», – написав Гайдай.

Зруйнований міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом

За його словами, міст відновили у 2016 році.

«Сьогодні історія повторилася. Сполучення між містами є», – повідомив Гайдай.

Раніше повідомлялося, що росіяни знищили заклад культури на Донеччині – музичну школу у Святогірську. Вона потрапила під обстріл 21 травня вдосвіта і зруйнована вщент.

За даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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