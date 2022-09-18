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ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
Українці продовжують збирати трофеї на Харківщині
фото: скріншот із відео

Т-72 тепер буде допомагати звільняти країну від загарбників

Бійці Збройних сил України показали ще один трофей, який вони здобули у ході контрнаступу на Харківському напрямку. Йдеться про одну з модифікацій російського танку Т-72, який тепер буде допомагати звільняти країну від загарбників. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Військові РФ використовують танк як основу своєї оборони, тому вигадують нові методи маскування цієї техніки.

«Вони вірили, що це захистить від джавелінів, але це як носити амулет від чорної кішки», – розповів український військовий.

«Забираємо цей трофей, тому що ми його заслужили», – розповів захисник України, який бере участь у боях на Харківщині та був одним з тих бійців, що підіймав прапор над селом Бражківка, яке має стратегічне значення для ЗСУ.

Нагадаємо, днями Залужний показав трофеї, які ЗСУ здобули на Харківщині (відео).

Крім того, під час контрнаступу на Харківщині українські військові захопили трофеї, залишені російськими окупантами під час втечі. 

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Теги: відео журналіст прапор ЗСУ

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