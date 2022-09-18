Це не затишшя, а підготовка. Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Зеленський заявив, що після низки перемог маємо певне затишшя, але це – підготовка

ЗСУ готуються до звільнення низки окупованих міст

Тимчасове «затишшя» на фронті є підготовкою українських військових до звільнення ще низки окупованих міст. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Очільник Держави пообіцяв, що всі окуповані міста та села повернуться під контроль України.

«Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка й Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також...Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов’язково мають звучати, бо Україна має бути вільною, вся», – пояснив гарант.

Нагадаємо, триває двісті сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Додамо, українським військовим вдалося форсувати річку Оскіл.