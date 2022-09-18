ЗСУ вдарили по автовокзалу у Сватовому, де жили окупанти (фото)

ЗСУ продовжують нищити ворога на всіх фронтах

Українські військові знищили базу ворога у Сватовому на Луганщині

Українські військові завдали точкового удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області. Саме тут базувалися окупанти. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…" – написав він.

Нагадаємо, протягом 17 вересня Повітряні сили знищили п'ять ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52.

Як відомо, російські загарбники розмістили навколо України 430 літаків та 340 вертольотів. Вони розташовані на 40 військових аеродромах в Білорусі, Росії та на території Криму.

Раніше британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні.