Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вдарили по автовокзалу у Сватовому, де жили окупанти (фото)

Дар'я Самборська
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по автовокзалу у Сватовому, де жили окупанти (фото)
ЗСУ продовжують нищити ворога на всіх фронтах
фото з відкритих джерел

Українські військові знищили базу ворога у Сватовому на Луганщині

Українські військові завдали точкового удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області. Саме тут базувалися окупанти. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…" – написав він.

ЗСУ вдарили по автовокзалу у Сватовому, де жили окупанти (фото) фото 1

Нагадаємо, протягом 17 вересня Повітряні сили знищили п'ять ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52.

Як відомо, російські загарбники розмістили навколо України 430 літаків та 340 вертольотів. Вони розташовані на 40 військових аеродромах в Білорусі, Росії та на території Криму.

Раніше британська розвідка відповіла, навіщо рашисти збільшили кількість ракетних ударів по Україні.

 

Теги: Луганщина обстріл окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія примусово мобілізує мешканців тимчасово окупованих територій України
В окупованому Луганську родини мобілізованих влаштували бунт
15 вересня, 10:34
Окупанти розміщують свою техніку біля цивільних об'єктів
Окупанти стягують війська на Луганщину
Вчора, 09:46
В Луганській області не буде опалювального сезону
Опалювальний сезон на Луганщині: Гайдай розповів як пережити зиму
Вчора, 21:17

Події в Україні

ЗСУ показали трофеї, здобуті на Ізюмському напрямку (фото) 
ЗСУ показали трофеї, здобуті на Ізюмському напрямку (фото) 
Радник Банкової розповів, на що готовий Захід, якщо РФ застосує ядерну зброю
Радник Банкової розповів, на що готовий Захід, якщо РФ застосує ядерну зброю
На Кіровоградщині через недбалість матері померло немовля
На Кіровоградщині через недбалість матері померло немовля
У Херсоні через ворожий обстріл загинула ціла родина
У Херсоні через ворожий обстріл загинула ціла родина
ЗСУ вдарили по автовокзалу у Сватовому, де жили окупанти (фото)
ЗСУ вдарили по автовокзалу у Сватовому, де жили окупанти (фото)
На Харківщині окупанти обстріляли психіатричну лікарню під час евакуації: є загиблі 
На Харківщині окупанти обстріляли психіатричну лікарню під час евакуації: є загиблі 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
138K
Розвідка США прогнозує зміну планів Путіна у війні проти України
109K
Терорист Гіркін в істериці: ЗСУ виграли війну
46K
Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
32K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
23K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту