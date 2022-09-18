Стрілянина у Херсоні. ЗСУ пояснили, що відбувалося насправді
Під час вчорашньої стрілянини у Херсоні окупанти намагалися створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії Збройних сил України
Росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії Збройних сил України. Що і сталося в Херсоні, де вчора ввечері сталася стрілянина. Про це повідомила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона звернула увагу, що раніше було попередження про те, що з 17 до 20 вересня в Херсонській області окупантами планується ціла низка диверсійних заходів, які шкодитимуть іміджу Збройних сил.
"Російські військові намагаються донести інформацію, що не звільняють їх, а захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах – на це треба звертати увагу", – зазначила Гуменюк.
За її словами, якщо на окупованих територіях відбуваються якісь надзвичайні події, наприклад вибухи чи стрілянина, і вона ще не завершилася, а кореспондент окупаційного ТБ вже "у вирі подій", то це, скоріш за все, і є провокація.
Нагадаємо, напередодні ввечері у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Після цього місцеві чули стрілянину.
Також 16 вересня у Херсоні пролунали вибухи. Пропагандистські ЗМІ писали, що «впало не менше п'яти ракет».
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