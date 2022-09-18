Стрілянина у Херсоні. ЗСУ пояснили, що відбувалося насправді

Під час вчорашньої стрілянини у Херсоні окупанти намагалися створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії Збройних сил України

Росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії Збройних сил України. Що і сталося в Херсоні, де вчора ввечері сталася стрілянина. Про це повідомила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона звернула увагу, що раніше було попередження про те, що з 17 до 20 вересня в Херсонській області окупантами планується ціла низка диверсійних заходів, які шкодитимуть іміджу Збройних сил.

"Російські військові намагаються донести інформацію, що не звільняють їх, а захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах – на це треба звертати увагу", – зазначила Гуменюк.

За її словами, якщо на окупованих територіях відбуваються якісь надзвичайні події, наприклад вибухи чи стрілянина, і вона ще не завершилася, а кореспондент окупаційного ТБ вже "у вирі подій", то це, скоріш за все, і є провокація.

Нагадаємо, напередодні ввечері у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Після цього місцеві чули стрілянину.

Також 16 вересня у Херсоні пролунали вибухи. Пропагандистські ЗМІ писали, що «впало не менше п'яти ракет».