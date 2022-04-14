Харків: момент обстрілу парку Горького із «Градів» (відео)

Внаслідок обстрілу парку одна людина зазнала поранень

У Харкові російські окупанти обстріляли із «Градів» Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького. Це трапилося ще 2 квітня, проте відео обстрілу оприлюднено тільки зараз.

Зазначимо, внаслідок обстрілу рашистів були пошкоджені атракціони. Пожежу, яка виникла на локаціях парку, загасили бійці ДСНС. Одна людина зазнала поранень.

Триває 50-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

У Харкові всю ніч тривали обстріли, інформація щодо постраждалих встановлюється. За добу по області – 10 поранених та четверо загиблих цивільних. По області – ведуться бої в Ізюмі.