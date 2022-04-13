Обстріл Харківщини: загинуло семеро людей, померла дворічна дитина

За минулу добу окупаційні війська нанесли приблизно 53 ударів із артилерії та РСЗВ

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харківщини, за добу окупанти завдали більше 50 ударів по регіону. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

«За минулу добу окупаційні війська нанесли приблизно 53 ударів із артилерії та РСЗВ. На жаль, за добу по області унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирних жителів, з них – 3 дітей. Загинули – 7 людей. Дворічний хлопчик, який отримав поранення від обстрілів кілька днів тому, помер у лікарні. Ми нічого не пробачимо! Ворог діє жалюгідними методами, тероризуючи цивільних», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов наголосив, що Збройні сили України тримають позиції, оборону Харкова та області, зміцнюючи свою військову присутність, резерви та озброєння.

Є успіхи по Роганському, Дергачівському напрямках. По Ізюмському – ЗСУ постійно ведуть бої, щоб не пропустити ворога до Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, відомий британський архітектор та дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Фостер погодився взяти участь у відновленні Харкова після війни.Як повідомлялося, напередодні російські загарбники дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через це перекрили Олександрівський проспект між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.