Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 14 квітня

На Донеччині та Луганщині орки продовжують постійні мінометні обстріли

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.

Харків: у місті всю ніч тривали обстріли, інформація щодо постраждалих встановлюється. За добу по області – 10 поранених та четверо загиблих цивільних. По області – ведуться бої в Ізюмі.

Луганщина: постійні мінометні обстріли, системи залпового вогню. Найгарячіше – у Золотому. Попри відсутність гуманітарних коридорів, евакуювали 400 людей.

На Донеччині орки продовжують тиснути по усій лінії фронту: обстріли Авдіївки, Очеретинської ТГ, Мар'їнки, Торецької громади. За добу 11 поранених цивільних. Вздовж лінії розмежування руйнування житлових будинків та інфраструктури. За добу – 34 об'єкти (у тч 22 житлові будинки). Маріуполь без змін: блокада, обстріли авіацією та артилерією. Росіяни не випускають з міста людей.

За минулу ніч на території Херсонщини було чутно вибухи та обстріли. Зокрема в районі Чорнобаївки. Наслідки уточнюються. На території області тривають мародерства орків, загострюється гуманітарна криза.

Триває 50-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

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