Арестович розповів, як ЗСУ відповіли на обстріл краматорського вокзалу

Українські військові поцілили по «жирним» об'єктам окупантів, зазначив Арестович

Українські військові дали росіянам гідну відповідь на обстріл вокзалу Краматорська, де загинули понад 50 осіб. Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Арестович заявив, що ЗСУ ударили по чотирьох військових цілях ворога.

«На відміну від них, ми б'ємо чисто по військових цілях. І вони (українські військові – ред.) дуже добре поцілили у район Куп'янська та інших міст, де саме скупчення військ, які мають прийти на допомогу ізюмському угрупованню. Все як належить, туди, по «жирних« цілях», – сказав радник голови ОП.

Арестович уточнив, що йдеться про командний пункт, склади з боєприпасами та паливом.

Нагадаємо, дещо раніше Пентагон підтвердив, що Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську.

Для росіян залізниця в Краматорську стане стратегічним об’єктом під час наступу на місто, заявили у Міноборони США.

Як повідомлялося, російські військові обстріляли 8 квітня вокзал у Краматорську. Внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули 50 осіб, із них п’ятеро − діти.

Жителі Краматорська розповіли про момент влучення ракети на територію залізничного вокзалу міста.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська – черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.

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