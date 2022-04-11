Обстріл Миколаївщини: ракета росіян влучила у підприємство з Катару

Російські окупанти напали на іноземне підприємство

Під час нічних обстрілів Миколаївської області російська ракета влучила в іноземне підприємство. Як повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, внаслідок дій окупантів постраждав чоловік.

«Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає. Там два ангари пустих, тільки охоронець постраждав від розбитого скла», – заявив Кім.

За його словами, російські військові масово відмовляються їхати на війну в Україну, оскільки знають наслідки. Він зазначив, що погоджуються воювати жителі далекосхідних регіонів Росії.

У неділю ввечері у Миколаєві прогримів вибух. «Наразі поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо спрацювало ППО або долетіло все-таки», – написав тоді Кім.

Спочатку жителі міста побачили яскравий спалах, а вже згодом гучний звук вибуху.

Удар був такий сильний, що у багатьох будинках вилетіли вікна. Ба більше, у декого навіть стеля не вціліла.

Днем раніше рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаївщині.



