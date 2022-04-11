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    Події в Україні

    Обстріл Миколаївщини: ракета росіян влучила у підприємство з Катару

    У Миколаєві ввечері 10 квітня прогримів потужний вибух - Обстріл Миколаївщини: ракета росіян влучила у підприємство з Катару
    У Миколаєві ввечері 10 квітня прогримів потужний вибух
    фото з відкритих джерел

    Російські окупанти напали на іноземне підприємство

    Під час нічних обстрілів Миколаївської області російська ракета влучила в іноземне підприємство. Як повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, внаслідок дій окупантів постраждав чоловік.

    «Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає. Там два ангари пустих, тільки охоронець постраждав від розбитого скла», – заявив Кім.

    За його словами, російські військові масово відмовляються їхати на війну в Україну, оскільки знають наслідки. Він зазначив, що погоджуються воювати жителі далекосхідних регіонів Росії.

    У неділю ввечері у Миколаєві прогримів вибух. «Наразі поранений охоронець від розбитого скла після великого вибуху. Уточнюємо спрацювало ППО або долетіло все-таки», – написав тоді Кім.

    Спочатку жителі міста побачили яскравий спалах, а вже згодом гучний звук вибуху.

    Удар був такий сильний, що у багатьох будинках вилетіли вікна. Ба більше, у декого навіть стеля не вціліла.

    Днем раніше рашисти завдали сім ракетних ударів по Миколаївщині.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 11 квітня


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Миколаївщини: ракета росіян влучила у підприємство з Катару